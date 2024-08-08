Расшифрованы самые древние предсказания

Исследователи расшифровали клинописные таблички возрастом более 4 тысяч лет, найденные на территории современного Ирака. Тексты оказались древними предсказаниями.

Глиняные таблички хранились в коллекции Британского музея. Артефакты были найдены на территории города Сиппара, который был одним из крупнейших городов Месопотамии и процветал на территории современного Ирака.

Оказалось, что его обитатели предсказывали грядущие события, используя лунные затмения, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Journal of Cuneiform Studies. Для этого интерпретировались даты и продолжительность затмений.

Так, одно предзнаменование гласит: «если затмение произойдет внезапно и сразу же прояснится, то умрет царь, Элам будет разрушен». Другой текст предсказывал падение городов Субарту и Аккада в случае, если «затмение начнется на юге, а затем прояснится».

Вечернее затмение предсказывало скорую эпидемию. Ученые предполагают, что древние предсказатели опирались на опыт астрологов, которые веками собирали знания о небесных явлениях и связывали их с определенными земными событиями.