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Расшифрованы самые древние предсказания

Источник:
Sibnet.ru
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Исследователи расшифровали клинописные таблички возрастом более 4 тысяч лет, найденные на территории современного Ирака. Тексты оказались древними предсказаниями.

Глиняные таблички хранились в коллекции Британского музея. Артефакты были найдены на территории города Сиппара, который был одним из крупнейших городов Месопотамии и процветал на территории современного Ирака.

Оказалось, что его обитатели предсказывали грядущие события, используя лунные затмения, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Journal of Cuneiform Studies. Для этого интерпретировались даты и продолжительность затмений.

Так, одно предзнаменование гласит: «если затмение произойдет внезапно и сразу же прояснится, то умрет царь, Элам будет разрушен». Другой текст предсказывал падение городов Субарту и Аккада в случае, если «затмение начнется на юге, а затем прояснится».

Вечернее затмение предсказывало скорую эпидемию. Ученые предполагают, что древние предсказатели опирались на опыт астрологов, которые веками собирали знания о небесных явлениях и связывали их с определенными земными событиями.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

mosquito__2010

Пожалуй это была отчаянная если не последняя попытка США зайти на территорию России своими вооружениями....

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄