Разработаны правила получения остатков маткапитала

Минтруд России разработал правила получения неиспользованного остатка маткапитала. Если он не превышает десяти тысяч рублей, то эти деньги можно будет получить на руки.

По оценке ведомства, возможностью получения остатка маткапитала, по оценке ведомства, смогут воспользоваться более 730 тысяч семей. Поправки в действующее законодательство дадут владельцам сертификатов возможность гибко и оперативно использовать свои ресурсы.

Семьям, у которых есть неиспользованные средства, придет уведомление от Социального фонда. Оно отобразится в личном кабинете на портале «Госуслуг». К уведомлению будет приложено заявление для уточнения реквизитов.

Далее нужно будет подать заявление на получение выплаты. Сделать это можно будет через портал «Госуслуг», а также в МФЦ — лично, через представителя или почтой. Выплата придет на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения.