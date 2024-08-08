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Разработаны правила получения остатков маткапитала

Источник:
Sibnet.ru
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Минтруд России разработал правила получения неиспользованного остатка маткапитала. Если он не превышает десяти тысяч рублей, то эти деньги можно будет получить на руки.

По оценке ведомства, возможностью получения остатка маткапитала, по оценке ведомства, смогут воспользоваться более 730 тысяч семей. Поправки в действующее законодательство дадут владельцам сертификатов возможность гибко и оперативно использовать свои ресурсы.

Семьям, у которых есть неиспользованные средства, придет уведомление от Социального фонда. Оно отобразится в личном кабинете на портале «Госуслуг». К уведомлению будет приложено заявление для уточнения реквизитов.

Далее нужно будет подать заявление на получение выплаты. Сделать это можно будет через портал «Госуслуг», а также в МФЦ — лично, через представителя или почтой. Выплата придет на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения.

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Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄

pepelmetal

ф16 уже без боёв наукраине падают