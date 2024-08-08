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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британия займется «космической слежкой» за  Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Великобритания построит радиолокационную станцию военно-воздушных сил для наблюдения за «безрассудными» действиями России в космосе, сообщил министр обороны королевства Джон Хили.

«Эта новая радиолокационная программа не только повысит нашу осведомленность о дальнем космосе, но и поможет защитить наши космические объекты вместе с нашими ближайшими партнерами», — заявил Хили.

Станция дальнего спутникового слежения будет предназначена для защиты важнейших сетей спутниковой связи и навигации. Ее планируют построить в Уэльсе, сейчас здесь размещается 14-й полк связи армии США — подразделение радиоэлектронной борьбы.

При этом сам проект будет реализован в рамках оборонного пакта AUKUS между Великобританией, США и Австралией.

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Оборона #Армия #Оружие
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Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄

pepelmetal

ф16 уже без боёв наукраине падают