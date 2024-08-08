Британия займется «космической слежкой» за  Россией

Великобритания построит радиолокационную станцию военно-воздушных сил для наблюдения за «безрассудными» действиями России в космосе, сообщил министр обороны королевства Джон Хили.

«Эта новая радиолокационная программа не только повысит нашу осведомленность о дальнем космосе, но и поможет защитить наши космические объекты вместе с нашими ближайшими партнерами», — заявил Хили.

Станция дальнего спутникового слежения будет предназначена для защиты важнейших сетей спутниковой связи и навигации. Ее планируют построить в Уэльсе, сейчас здесь размещается 14-й полк связи армии США — подразделение радиоэлектронной борьбы.

При этом сам проект будет реализован в рамках оборонного пакта AUKUS между Великобританией, США и Австралией.