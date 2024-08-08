Путин легализовал майнинг криптовалют

Деятельность по добыче криптовалют в России легализована, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Заниматься майнингом смогут только те российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр. Майнеров обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах.

Также право на майнинг получат физические лица, которые не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но должны будут не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.

Законодательство закрепило такие понятия, как «майнинг», «майнинг-пул», «организация обращения цифровой валюты», определило права и обязанности участников рынка добычи криптовалюты.

Для урегулирования вопросов энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты законопроектом предусматриваются полномочия правительства устанавливать запрет на майнинговую деятельность в отдельных субъектах РФ или на определенных их территориях.