НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко увидел гибридную войну против народов СНГ

Источник:
Sibnet.ru
254 0

Против народов стран СНГ ведется перманентная «гибридная война», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война», — сказал он.

Лукашенко отметил, что «каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию», которая является попыткой государственного переворота. Он подчеркнул, что перед правоохранительными ведомствами стоит задача обеспечения стабильности внутри государств.

Президент Белоруссии добавил, что Минск всегда выступал за последовательную интеграцию правоохранительных органов в СНГ, при этом созданное «равноправное партнерство» проверено временем и подкреплено хорошей договорной базой.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область
Медведев потребовал изменить цели спецоперации
США пообещали узнать цели атаки Украины на Курскую область
Мексика пригласила Путина на инаугурацию первой женщины‑президента
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лебедев извинился перед Мизулиной
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Иноагент Галкин прокомментировал приезд Пугачевой в Россию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄

pepelmetal

ф16 уже без боёв наукраине падают