Лукашенко увидел гибридную войну против народов СНГ

Против народов стран СНГ ведется перманентная «гибридная война», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война», — сказал он.

Лукашенко отметил, что «каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию», которая является попыткой государственного переворота. Он подчеркнул, что перед правоохранительными ведомствами стоит задача обеспечения стабильности внутри государств.

Президент Белоруссии добавил, что Минск всегда выступал за последовательную интеграцию правоохранительных органов в СНГ, при этом созданное «равноправное партнерство» проверено временем и подкреплено хорошей договорной базой.