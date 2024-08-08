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Разработан новый метод терраформирования Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали доступный метод терраформирования Марса, который сделает климат Красной планеты пригодным для жизни землян.

Для этого исследователи предлагают закачать в марсианскую атмосферу искусственную пыль, состоящую из крошечных металлических стержней длиной около девяти микрометров. В результате планета начнет нагреваться, а водяной лед под поверхностью растает.

Климатические модели предполагают, что закачка 30 литров пыли в секунду в атмосферу в течение нескольких десятилетий может повысить среднюю температуру на 30 градусов, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Science Advances.

Такой метод терраформирования доступен человечеству уже на текущем этапе технологического развития, однако для безопасности и эффективности данного подхода еще предстоит провести дополнительные исследования.

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Наука #Космос #Наука
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Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

mosquito__2010

Пожалуй это была отчаянная если не последняя попытка США зайти на территорию России своими вооружениями....

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄