Разработан новый метод терраформирования Марса

Ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали доступный метод терраформирования Марса, который сделает климат Красной планеты пригодным для жизни землян.

Для этого исследователи предлагают закачать в марсианскую атмосферу искусственную пыль, состоящую из крошечных металлических стержней длиной около девяти микрометров. В результате планета начнет нагреваться, а водяной лед под поверхностью растает.

Климатические модели предполагают, что закачка 30 литров пыли в секунду в атмосферу в течение нескольких десятилетий может повысить среднюю температуру на 30 градусов, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Science Advances.

Такой метод терраформирования доступен человечеству уже на текущем этапе технологического развития, однако для безопасности и эффективности данного подхода еще предстоит провести дополнительные исследования.