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Фигуристов США наградили отобранным у России золотом Игр в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Международный олимпийский комитет (МОК) провел 7 августа в Париже церемонию награждения олимпийскими медалями фигуристов сборных США и Японии, им вручили золото и серебро командного турнира Игр в Пекине в 2022 году.

Сборная России, сначала ставшая победительницей турнира, получит бронзовые медали. Перераспределение результатов произошло после дисквалификации одиночницы Камилы Валиевой, обвиненной в употреблении допинга.

МОК не стал приглашать россиян на церемонию из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России.

Сборная Канады пыталась добиться бронзы в Спортивном арбитражном суде (CAS), но он оставил медали россиянам.

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Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

mosquito__2010

Пожалуй это была отчаянная если не последняя попытка США зайти на территорию России своими вооружениями....

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄