Фигуристов США наградили отобранным у России золотом Игр в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) провел 7 августа в Париже церемонию награждения олимпийскими медалями фигуристов сборных США и Японии, им вручили золото и серебро командного турнира Игр в Пекине в 2022 году.

Сборная России, сначала ставшая победительницей турнира, получит бронзовые медали. Перераспределение результатов произошло после дисквалификации одиночницы Камилы Валиевой, обвиненной в употреблении допинга.

МОК не стал приглашать россиян на церемонию из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России.

Сборная Канады пыталась добиться бронзы в Спортивном арбитражном суде (CAS), но он оставил медали россиянам.