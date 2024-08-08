Открыта «невозможная» звезда с аномальным содержанием лития

Американские астрономы обнаружили «невозможную» звезду J0524-0336 с аномально высоким содержанием лития, которая бросает вызов современным представлениям об эволюции светил.

Известно, что звезды в процессе сгорания теряют более легкие элементы, такие как литий, параллельно накапливая более тяжелые — такие как углерод и кислород. Однако анализ J0524-0336 показал, что содержание лития в ней значительно превышает нормальный уровень.

В частности, уровень лития в J0524-0336 в 100 тысяч раз выше, чем в Солнце, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом The Astrophysical Journal. При этом J0524-0336 находится на поздних стадиях своей «жизни» и должна была давно переработать литий.

Высокое содержание лития в J0524-0336 может указывать на ранее неизвестный механизм производства или удержания лития в звездах. Для объяснения феномена у астрономов есть две теории.

Одна предполагает, что аномальная звезда может находиться в еще не известном науке эволюционном цикле. Вторая — что звезда могла получить элемент в результате недавнего взаимодействия с другим небесным телом.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти гипотезы, ученые намерены провести дополнительные исследования J0524-0336, которые будут включать непрерывную программу мониторинга для отслеживания изменений состава звезды.