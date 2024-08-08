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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Последствия наступления ВСУ на Курскую область
Фото: © Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

Вооруженные силы Украины пошли в наступление на территорию Курской области, чтобы усилить позиции Киева на будущих переговорах, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе телемарафона.

По словам Подоляка, «потери территории, людей и техники» с российской стороны позитивно повлияют на переговоры с точки зрения Киева, а продвижение украинских военных вглубь территории России «напугает» жителей страны и ухудшит их отношение к главе государства Владимиру Путину.

«Реагируют ли они на что-то кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс Россия воспримет как слабость и готовность встать перед ней на колени. <…> Можно что-то дожать, получить, только если они понимают, что [военная операция] идет не по их сценарию», — приводит «Страна.UA» слова советника офиса президента Украины.

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

Созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что украинские военные захватили в Курской области газоизмерительную станцию «Суджа».

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Оборона #Армия #Военная политика #Мир
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