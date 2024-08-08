Киев впервые назвал цель нападения на Курскую область

Вооруженные силы Украины пошли в наступление на территорию Курской области, чтобы усилить позиции Киева на будущих переговорах, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе телемарафона.

По словам Подоляка, «потери территории, людей и техники» с российской стороны позитивно повлияют на переговоры с точки зрения Киева, а продвижение украинских военных вглубь территории России «напугает» жителей страны и ухудшит их отношение к главе государства Владимиру Путину.

«Реагируют ли они на что-то кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс Россия воспримет как слабость и готовность встать перед ней на колени. <…> Можно что-то дожать, получить, только если они понимают, что [военная операция] идет не по их сценарию», — приводит «Страна.UA» слова советника офиса президента Украины.

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

Созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что украинские военные захватили в Курской области газоизмерительную станцию «Суджа».