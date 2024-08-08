Wink завершил съемку сериала «Дети перемен»

Съемки криминального сериала «Дети перемен» о противоречивых 90-х завершились. Проект покажут в онлайн-кинотеатрах Wink и START, а также телеканале НТВ.

В центре сюжета — трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью.

Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

В сериале снялись Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Артем Быстров, Анна Снаткина, Софья Лебедева, Кузьма Котрелев, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман, Андрей Максимов.