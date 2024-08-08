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YouTube массово перестал открываться в России

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube полностью перестал открываться у части пользователей в России, свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев.

Проблемы появились со входом на сайт и с загрузкой главной страницы в мобильном приложении, пользователи сообщают о невозможности загрузить ролики.

Всплеск жалоб сервисы downdetector.su и Brand Analytics фиксируют после 9.00 мск.

Проблемы с доступом к видеохостингу в России наблюдаются с начала месяца. Видео долго грузится и воспроизводится в плохом качестве. Корпорация Google заявляла, что перебои в работе произошли не из-за «каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании.

YouTube в ближайшие дни возобновит работу в России без ограничений, сообщал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин со ссылкой на инсайдерскую информацию.

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Топ комментариев

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...

mosquito__2010

Пожалуй это была отчаянная если не последняя попытка США зайти на территорию России своими вооружениями....

Asd10

Из твоего поста, флудила старая. 😄