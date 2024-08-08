YouTube массово перестал открываться в России

YouTube полностью перестал открываться у части пользователей в России, свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев.

Проблемы появились со входом на сайт и с загрузкой главной страницы в мобильном приложении, пользователи сообщают о невозможности загрузить ролики.

Всплеск жалоб сервисы downdetector.su и Brand Analytics фиксируют после 9.00 мск.

Проблемы с доступом к видеохостингу в России наблюдаются с начала месяца. Видео долго грузится и воспроизводится в плохом качестве. Корпорация Google заявляла, что перебои в работе произошли не из-за «каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании.

YouTube в ближайшие дни возобновит работу в России без ограничений, сообщал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин со ссылкой на инсайдерскую информацию.