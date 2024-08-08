Разгадан феномен лунной атмосферы

Американские ученые разгадали тайну формирования тонкой и очень разреженной атмосферы Луны. Оказалось, что она появилась в результате «испаряющих ударов».

На Луне атмосфера очень тонкая и разреженная. Она называется экзосферой и расположена возле поверхности. Ранее исследователи считали, что такая атмосфера является продуктом некоего вида космического выветривания.

В новом исследовании ученые проанализировали образцы лунного грунта, собранные астронавтами во время миссий «Аполлон». Анализ показал, что поверхность Луны на протяжении 4,5 миллиарда лет ее существования регулярно подвергается бомбардировке метеоритами.

Причем в далеком прошлом в Луну врезались крупные космические объекты. Сейчас крупные столкновения практически не регистрируются, но поверхность Луны продолжают атаковать мелкие метеориты.

Постоянные удары испаряют определенные атомы и поднимают частицы в воздух. Некоторые атомы выбрасываются в космос, в то время как другие остаются подвешенными над поверхностью Луны. Именно они образуют разреженную атмосферу.

Согласно модели ученых, именно испарение при ударах метеоритов о поверхность является основным процессом, которое сформировало и продолжает поддерживать существование на Луне чрезвычайно тонкой атмосферы.