Медведев потребовал изменить цели спецоперации

Специальная военная операция должна теперь приобрести «открыто экстерриториальный характер» с новыми целями, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя атаку ВСУ на Курскую область.

«Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что «террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу», а Запад должен осознать, что Москва остановится только тогда, когда посчитает это приемлемым и выгодным для себя.

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Из-за обстрелов погибли пять жителей региона, 31 человек пострадал, в их числе шесть детей. Российская армия перебрасывает резервы, чтобы выдавить украинские войска за госграницу.