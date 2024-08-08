Антарктиду накрыла волна зимней жары

Российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции «Восток» в Центральной Антарктиде — 6 августа температура там поднялась до -34,2 градуса, это максимальное значение для зимнего периода в истории наблюдений.

Отмечается, что максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли зафиксировали ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Июль и август в Центральной Антарктиде — самые холодные месяцы года, средняя многолетняя температура на «Востоке» в июле составляет -66,6 градуса, в августе обычно фиксируется -67,6 градуса ниже нуля.

Станция «Восток» — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. На ней 21 июля 1983 года был зафиксирован абсолютный температурный минимум на планете — рекордные -89,2 градуса.