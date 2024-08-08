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Английский язык на дорожных указателях в Алтае заменят на алтайский

Источник:
Sibnet.ru
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Надписи на английском языке на дорожных указателях в Республике Алтай заменят на соответствующие на алтайском, сообщил врио главы региона Андрей Турчак.

«Еще не так давно названия населенных пунктов на них были написаны на двух языках — русском и алтайском. В какой-то момент алтайский заменили на английский. Восстановим справедливость и вернем названия на алтайском языке», — написал Турчак в телеграм-канале.

По его словам, жителям региона так будет удобнее, а гостям будет полезно погрузиться в языковую культуру Республики Алтай.

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Жизнь #Туризм #Республика Алтай
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Asd10

Балда ты, Дошик. Он идеентичного двойника отправит. И понаблюдает, што да как. Если пойдет не так, то...

Asd10

Ты штоле экстремист, старая? 😠

GammiPluh

Марш шапито когда-нибудь закончится? Только ленивый над вашими вскриками "Киев за 3 дня" не ржал

mosquito__2010

а если у тебя достаточно времени проживать в гипотетических мирах то либо на нормальную работу устройся...