Английский язык на дорожных указателях в Алтае заменят на алтайский

Надписи на английском языке на дорожных указателях в Республике Алтай заменят на соответствующие на алтайском, сообщил врио главы региона Андрей Турчак.

«Еще не так давно названия населенных пунктов на них были написаны на двух языках — русском и алтайском. В какой-то момент алтайский заменили на английский. Восстановим справедливость и вернем названия на алтайском языке», — написал Турчак в телеграм-канале.

По его словам, жителям региона так будет удобнее, а гостям будет полезно погрузиться в языковую культуру Республики Алтай.