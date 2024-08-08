Мужчинам-девственникам дали советы перед первым сексом

Опытные мужчины дали советы девственникам перед первым сексом, соответствующие рекомендации были опубликованы на форуме Reddit.

В частности, им посоветовали забыть все, что можно было увидеть в порно, и прислушиваться к желаниям партнерши. Если женщина не заявила конкретных желаний, в первый раз достаточно быть «нежным, любящим, простым», пишет один из пользователей.

Также мужчины посоветовали юношам всегда пользоваться презервативами, даже если партнерша согласна заниматься сексом без контрацепции. Один из комментаторов уточнил, что из-за этой ошибки у него два незапланированных ребенка.

Кроме этого, девственникам напомнили о важности гигиены, важности предварительных ласк, которые должны быть достаточно деликатными, и необходимости использовать лубрикант перед самим актом.