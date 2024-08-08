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Ксении Бородина получила диплом психолога

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ксении Бородиной

Ведущая Ксения Бородина стала дипломированным психологом, она поделилась своими впечатлении об окончании обучения в соцсети.

«Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь», — написала Бородина.

Ведущая отметила, что продолжает учиться в другом институте, ходит на интенсивы и познает мир психологии. О том, будет ли она превращать новые знания в новую профессию — Бородина не сообщила.

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