Ксении Бородина получила диплом психолога

Ведущая Ксения Бородина стала дипломированным психологом, она поделилась своими впечатлении об окончании обучения в соцсети.

«Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь», — написала Бородина.

Ведущая отметила, что продолжает учиться в другом институте, ходит на интенсивы и познает мир психологии. О том, будет ли она превращать новые знания в новую профессию — Бородина не сообщила.