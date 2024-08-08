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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Путин снова похвалил еще не вышедшую Lada Aura

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин снова назвал еще не вышедшую на рынок Lada Aura «хорошей машиной».

«Хорошая машина, комфортная, управляемая», – сказал президент на совещании с членами правительства, комментируя отчет главы Минпромторга Антона Алиханова.

Владимир Путин не в первый раз хвалит Lada Aura. 16 июля текущего на открытии последнего участка трассы М-11 «Нева» президент проехал по новой дороге на новинке АвтоВАЗа. Тогда он и впервые назвал ее «хорошей машиной».

Lada Aura – представительский седан, основанный на традиционной Lada Vesta. Внешне автомобиль отличается удлиненной задней дверью, а также немного иной формой заднего бампера.

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Тема: Русские машины
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