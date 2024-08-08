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Актуальная тема
Военная операция на Украине
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США пообещали узнать цели атаки Украины на Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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США свяжутся с украинскими военными, чтобы спросить об их целях при атаке на Курскую область, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мы собираемся обратиться к украинским военным, чтобы узнать больше об их целях. Что касается деталей, то я бы обратилась к украинцам, чтобы они рассказали об их собственных военных операциях», — сказала Жан-Пьер.

Она также добавила, что Вашингтон собирается продолжать поддерживать Киев.

Аналогичное заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон рассчитывает «получить более полное представление о случившемся».

Боевые действия в районе границы с Украиной в Курской области идут с 6 августа. Президент России Владимир Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией».

Глава Генштаба России Валерий Герасимов назвал целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». Во вторник, 7 августа, он доложил, что продвижение украинских подразделений вглубь территории России остановлено, и пообещал, что операция ВСУ закончится их разгромом.

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