НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Вторжение в Курганскую область: в чем замысел Зеленского?

Источник:
Sibnet.ru
706 0
Армия России (СВО)
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ
ВСУ ранним утром 6 августа атаковали Курскую область. Впервые с 1941 года армия иностранного государства пересекла государственную границу России и вторые сутки ведет боевые действия на российской территории. В чем заключается стратегический план Киева?

Что происходит

Российские позиции на госгранице атаковали утром 6 августа в районах приграничных населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области подразделениями элитной 22-й механизированной бригады ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

В настоящее время подразделения ВСУ закрепляются в Суджанском районе Курганской области. Они заняли несколько приграничных сел и вошли в западные пригороды районного центра Суджи, пишет близкий к Генштабу РФ телеграм-канал «Рыбарь».

Официальное число гражданских пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область — 31 человек, погибли пятеро. В ходе обстрелов были разрушены два храма Горнальского мужского монастыря.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину отметил, что продвижение украинских войск вглубь территории России остановлено, готовится операция по разгрому противника и выходу на госграницу.

В чем замысел?

Атомный шантаж. Ряд военных экспертов считают, что главная цель ВСУ — прорыв к атомной электростанции в городе Курчатов, которая находится всего в 60 километрах от границы. В случае успеха Киев сможет шантажировать Москву ядерной угрозой. Так, «атомным шантажом» происходящее в своем телеграм-канале назвал сенатор Дмитрий Рогозин.

Подготовка к переговорам. В последнее время Киев регулярно говорит о необходимости переговоров с Россией. Так, накануне президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что Украине уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира. Захват российской территории должен усилить позиции Киева за столом переговоров.

Газовая диверсия. Россия поставляет газ в Евросоюз через единственную газоизмерительную станцию «Суджа». Разрушение этой станции отсечет европейские страны от поставок российских энергоносителей на фоне появления в ЕС коалиции, которая выступает за возобновление масштабных закупок газа из России.

Оттягивание резервов. ВСУ вторжением в Курскую область пытаются притормозить успешные операции российской армии в Донбассе. Киев может рассчитывать, что российское командование в текущей ситуации начнет перебрасывать резервы из ДНР, что ослабит наступательный потенциал.

Медийная победа. Владимир Зеленский санкционировал вторжение ради «медийной победы», которая должна затушевать последние неудачи украинской армии на Донбассе. В этом сценарии конечные результаты операции не имеют значение, главное — соответствующий «белый шум» в украинских медиа.

Операция для спонсоров. Вторжение в Курганскую область на фоне провалов на Донецком направлении должно продемонстрировать западным спонсорам, что ВСУ сохраняют боеспособность и могут вести наступательные операции.

Что дальше

Президент Владимир Путин отметил, что атака ВСУ в Курской области — «масштабная провокация», в ходе которой Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Глава государства уже дал поручения ведомствам по оказанию необходимой помощи жителям Курской области. В регионе ведется эвакуация жителей приграничных населенных пунктов. Подразделения группировки «Север» продолжают уничтожать противника и готовятся к выдавливанию ВСУ с российской территории.

Следственный комитет России после нападения вооруженных формирований Украины на Курскую область возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о теракте. Ведется идентификация украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об атаке гражданских объектов. 

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Движение ВСУ вглубь России остановлено
Путин оценил вторжение в Курскую область
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Блинкен заявил о скором ударе Ирана по Израилю
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
Лебедев извинился перед Мизулиной
Украинцы нашли необычный способ избежать мобилизации
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
51
Американский фондовый рынок обрушился
42
Путин оценил вторжение в Курскую область
40
Премьер Японии счел Россию источником ядерной угрозы
37
Украина получила 10 истребителей F-16
35
Найдено научное объяснение женским изменам