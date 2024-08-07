Вторжение в Курганскую область: в чем замысел Зеленского?

ВСУ ранним утром 6 августа атаковали Курскую область. Впервые с 1941 года армия иностранного государства пересекла государственную границу России и вторые сутки ведет боевые действия на российской территории. В чем заключается стратегический план Киева?

Что происходит

Российские позиции на госгранице атаковали утром 6 августа в районах приграничных населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области подразделениями элитной 22-й механизированной бригады ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

В настоящее время подразделения ВСУ закрепляются в Суджанском районе Курганской области. Они заняли несколько приграничных сел и вошли в западные пригороды районного центра Суджи, пишет близкий к Генштабу РФ телеграм-канал «Рыбарь».

Официальное число гражданских пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область — 31 человек, погибли пятеро. В ходе обстрелов были разрушены два храма Горнальского мужского монастыря.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину отметил, что продвижение украинских войск вглубь территории России остановлено, готовится операция по разгрому противника и выходу на госграницу.

В чем замысел?

Атомный шантаж. Ряд военных экспертов считают, что главная цель ВСУ — прорыв к атомной электростанции в городе Курчатов, которая находится всего в 60 километрах от границы. В случае успеха Киев сможет шантажировать Москву ядерной угрозой. Так, «атомным шантажом» происходящее в своем телеграм-канале назвал сенатор Дмитрий Рогозин.

Подготовка к переговорам. В последнее время Киев регулярно говорит о необходимости переговоров с Россией. Так, накануне президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что Украине уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира. Захват российской территории должен усилить позиции Киева за столом переговоров.

Газовая диверсия. Россия поставляет газ в Евросоюз через единственную газоизмерительную станцию «Суджа». Разрушение этой станции отсечет европейские страны от поставок российских энергоносителей на фоне появления в ЕС коалиции, которая выступает за возобновление масштабных закупок газа из России.

Оттягивание резервов. ВСУ вторжением в Курскую область пытаются притормозить успешные операции российской армии в Донбассе. Киев может рассчитывать, что российское командование в текущей ситуации начнет перебрасывать резервы из ДНР, что ослабит наступательный потенциал.

Медийная победа. Владимир Зеленский санкционировал вторжение ради «медийной победы», которая должна затушевать последние неудачи украинской армии на Донбассе. В этом сценарии конечные результаты операции не имеют значение, главное — соответствующий «белый шум» в украинских медиа.

Операция для спонсоров. Вторжение в Курганскую область на фоне провалов на Донецком направлении должно продемонстрировать западным спонсорам, что ВСУ сохраняют боеспособность и могут вести наступательные операции.

Что дальше

Президент Владимир Путин отметил, что атака ВСУ в Курской области — «масштабная провокация», в ходе которой Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Глава государства уже дал поручения ведомствам по оказанию необходимой помощи жителям Курской области. В регионе ведется эвакуация жителей приграничных населенных пунктов. Подразделения группировки «Север» продолжают уничтожать противника и готовятся к выдавливанию ВСУ с российской территории.

Следственный комитет России после нападения вооруженных формирований Украины на Курскую область возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о теракте. Ведется идентификация украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об атаке гражданских объектов.