Замедление YouTube пообещали прекратить

YouTube в ближайшие дни возобновит работу в России без ограничений, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин.

«Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята. Считайте это пока слухом от пары информированных источников, имеющих отношение к ситуации», — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Согласно статистике единого измерителя аудитории Mediascope, посещаемость YouTube в России продолжила расти, несмотря на замедление работы сервиса. За неделю с 29 июля по 4 августа сервисом хотя бы раз в день воспользовались более 82,6 миллиона пользователей.

Отмечается, что это превышает показатели предыдущей недели и аналогичного периода прошлого года. Среднее время, проведенное пользователями на YouTube, также увеличилось и составило 107 минут против 93 минут в прошлом году.