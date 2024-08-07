НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Замедление YouTube пообещали прекратить

Источник:
Sibnet.ru
510 5

YouTube в ближайшие дни возобновит работу в России без ограничений, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин.

«Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята. Считайте это пока слухом от пары информированных источников, имеющих отношение к ситуации», — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Согласно статистике единого измерителя аудитории Mediascope, посещаемость YouTube в России продолжила расти, несмотря на замедление работы сервиса. За неделю с 29 июля по 4 августа сервисом хотя бы раз в день воспользовались более 82,6 миллиона пользователей.

Отмечается, что это превышает показатели предыдущей недели и аналогичного периода прошлого года. Среднее время, проведенное пользователями на YouTube, также увеличилось и составило 107 минут против 93 минут в прошлом году.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Как не потерять оцифрованный фотоархив и сделать его умным
YouTube в России приказали замедлить до 128 Кбит/с
YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве
Чат-боты научились создавать биологическое оружие
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
9160
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
8261
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
17362
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
773298
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
237409
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
17813
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
17667
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
995042
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
41141
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
39381
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
Лебедев извинился перед Мизулиной
Украинцы нашли необычный способ избежать мобилизации
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

VALGOR

В Польше на грядках ещё не отработали

pepelmetal

Тебе мало жареной рагулятины))))?

volmen

Что они теряют, разорвать отношения с государством которого фактически нет? На окраине агония, бегут,...

Asd10

Балда ты, Дошик. Он идеентичного двойника отправит. И понаблюдает, што да как. Если пойдет не так, то...