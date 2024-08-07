НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Движение ВСУ вглубь России остановлено

Источник:
Sibnet.ru
1036 24

Продвижение украинских войск вглубь территории России остановлено, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

В ходе доклада президенту Владимиру Путину глава Генштаба подчеркнул, что операция российской армии в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу России.

В настоящее время российские подразделения с пограничными органами ФСБ продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Потери противника оцениваются в 315 человек.

Путин сейчас проводит совещание с представителями силовых ведомств по ситуации на границе в Курской области. Кроме Герасимова, в совещании принимают участие министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Вторжение в Курганскую область: в чем замысел Зеленского?
«Калашников» представит титановый бронешлем
Российские войска взяли Нью‑Йорк в клещи
ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
Лебедев извинился перед Мизулиной
Украинцы нашли необычный способ избежать мобилизации
Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу
Обсуждение (24)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

VALGOR

В Польше на грядках ещё не отработали

pepelmetal

Тебе мало жареной рагулятины))))?

volmen

Что они теряют, разорвать отношения с государством которого фактически нет? На окраине агония, бегут,...

Asd10

Балда ты, Дошик. Он идеентичного двойника отправит. И понаблюдает, што да как. Если пойдет не так, то...