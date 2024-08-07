Движение ВСУ вглубь России остановлено

Продвижение украинских войск вглубь территории России остановлено, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

В ходе доклада президенту Владимиру Путину глава Генштаба подчеркнул, что операция российской армии в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу России.

В настоящее время российские подразделения с пограничными органами ФСБ продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Потери противника оцениваются в 315 человек.

Путин сейчас проводит совещание с представителями силовых ведомств по ситуации на границе в Курской области. Кроме Герасимова, в совещании принимают участие министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.