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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пьяный новосибирец заснул на рельсах и погиб

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Новосибирской области выпил алкоголь, после чего уснул на рельсах и погиб, сообщает транспортная полиция Сибири в официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел на станции Павино. Машинист поезда экстренно затормозил, заметив на рельсах человека, однако остановиться вовремя состав не смог, новосибирец получил серьезные травмы.

«Несмотря на принятые меры, избежать наезда не удалось, от полученных травм 46-летний житель Новосибирска скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

Приехавшие на место ЧП медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. Ведется проверка всех обстоятельств трагедии.

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Топ комментариев

Qprovessional

а у большей части патриотов, где живут дети и родственники? возьми того же соловьева

corrector

если вы хотите выиграть войну - сначала национализируйте металлургию!

userkc

всё-таки это оказался Роскомнадзор

corrector

как теперь развидеть эту старуху на фото ?!