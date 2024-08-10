Пьяный новосибирец заснул на рельсах и погиб

Житель Новосибирской области выпил алкоголь, после чего уснул на рельсах и погиб, сообщает транспортная полиция Сибири в официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел на станции Павино. Машинист поезда экстренно затормозил, заметив на рельсах человека, однако остановиться вовремя состав не смог, новосибирец получил серьезные травмы.

«Несмотря на принятые меры, избежать наезда не удалось, от полученных травм 46-летний житель Новосибирска скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

Приехавшие на место ЧП медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. Ведется проверка всех обстоятельств трагедии.