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Россия накопила рекордные запасы золота

Источник:
Sibnet.ru
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Золотые резервы России на 1 августа 2024 года достигли 179 миллиардов 593 миллионов долларов, сообщается на сайте Банка России.

В результате их доля в международных активах России дошла до 29,8%. Регулятор отметил, что это максимальное значение с начала 2000-х годов. По итогам прошлого года золотые резервы составляли 155,9 миллиарда долларов.

Международные резервы страны регулятор оценил в 602 миллиарда 50 миллионов долларов. Они представляют собой высоколиквидные активы. Кроме золота, они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ.

Исторически наибольшая доля золота в резервах России была зафиксирована на 1 января 1993 года, когда она составляла 56,9%. Однако сами запасы были значительно меньше. Минимальное значение наблюдалось в июне 2007 года, тогда оно составляло 2,1%.

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