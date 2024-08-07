«Калашников» представит титановый бронешлем

Концерн «Калашников» представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» модернизированный титановый бронешлем «Барс-М» с новым забралом.

Разработка отличается от своих предшественников новым форм-фактором, приближенным к реальной форме человеческой головы, а также наличием в зоне ушей подштамповок под низкопрофильные активные наушники, сообщает пресс-служба концерна.

Титановый бронешлем «Барс-М» Фото: © пресс-служба концерна «Калашников»

Для обеспечения высокой стойкости забрала была создана особая структура стекла, представляющая собой комбинацию материалов. В результате забрало выдерживает два выстрела из 9-миллиметрового автоматического пистолета Стечкина.

Масса шлема в сборке с забралом — 3,4 килограмма, класс защиты шлема Бр2 обеспечивает защиту от стрелкового оружия, в том числе от выстрелов из СВД, а также от поражения свинцовым осколком массой до 10 граммов.