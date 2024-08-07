Россиянам ограничат любимый сервис оплаты покупок

Госдума ограничит деятельность сервисов оплаты покупок частями, соответствующие изменения предусматриваются внесенным в парламент проектом закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

Согласно документу, такие сервисы будет регулироваться Центробанком, а данные о покупках свыше 15 тысяч рублей — попадать в кредитную историю потребителя. Для этого будут идентифицировать клиентов для передачи сведений в бюро кредитных историй.

Покупатель должен будет сообщить свои паспортные данные, СНИЛС и номер телефона. Если оператор передает сведения по одному договору, он также обязан предоставить информацию по всем действующим договорам, а также передавать аналогичные сведения в будущем.

Максимальный срок рассрочки с 1 января 2025 года, когда закон должен вступить в силу, составит шесть месяцев, а с 1 декабря 2027 будет сокращен до четырех месяцев. Сейчас эти сроки никак не ограничиваются и могут доходить до 12 месяцев.

При этом оператор сервиса не должен взимать с пользователя дополнительную плату за предоставление рассрочки и ее использование. Максимальный размер штрафа за просрочку ограничат 20% годовых от суммы задолженности.