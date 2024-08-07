НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам ограничат любимый сервис оплаты покупок

Источник:
«Ведомости»
363 1

Госдума ограничит деятельность сервисов оплаты покупок частями, соответствующие изменения предусматриваются внесенным в парламент проектом закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

Согласно документу, такие сервисы будет регулироваться Центробанком, а данные о покупках свыше 15 тысяч рублей — попадать в кредитную историю потребителя. Для этого будут идентифицировать клиентов для передачи сведений в бюро кредитных историй.

Покупатель должен будет сообщить свои паспортные данные, СНИЛС и номер телефона. Если оператор передает сведения по одному договору, он также обязан предоставить информацию по всем действующим договорам, а также передавать аналогичные сведения в будущем.

Максимальный срок рассрочки с 1 января 2025 года, когда закон должен вступить в силу, составит шесть месяцев, а с 1 декабря 2027 будет сокращен до четырех месяцев. Сейчас эти сроки никак не ограничиваются и могут доходить до 12 месяцев.

При этом оператор сервиса не должен взимать с пользователя дополнительную плату за предоставление рассрочки и ее использование. Максимальный размер штрафа за просрочку ограничат 20% годовых от суммы задолженности.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Wildberries поменял фирменный логотип
Россияне стали меньше потреблять
Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу
Минпромторг решил приравнять маркетплейсы к торговым сетям
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
Лебедев извинился перед Мизулиной
Украинцы нашли необычный способ избежать мобилизации
Трамп поздравил Путина с великолепной сделкой по обмену людьми
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

mosquito__2010

надо ещё 2 раза прочитать а потом еще 2 раза чтоб наверняка главное не сдаваться

VALGOR

В Польше на грядках ещё не отработали

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

volmen

Что они теряют, разорвать отношения с государством которого фактически нет? На окраине агония, бегут,...