Американские ученые использовали для моделирования неустойчивости плазмы на границе раздела сред обычный майонез. Его поведение достаточно точно имитирует физику топливных капсул в ходе реакции инерциального управляемого термоядерного синтеза.

Инерциальный управляемый термоядерный синтез предусматривает ударное воздействие по топливной капсуле в центре мишени. Проводить реальные эксперименты с капсулой, в которой находится дейтерий-тритий, опасно из-за потенциальной угрозы взрыва.

Майонез позволяет воссоздавать похожие процессы, которые поддаются упрощенному и безопасному анализу без постановки дорогостоящих экспериментов. Этот продукт ведет себя как твердое вещество, однако при воздействии перепада давления превращается в жидкость.

Для своих экспериментов исследователи создали специально изготовленное вращающееся колесо, чтобы имитировать условия течения плазмы. Как только ускорение превышало критическое значение, майонез начинал течь.

В результате ученые выяснили, что майонез еще до начала неустойчивости проходил через несколько фазовых состояний. Понимание перехода между упругой фазой и стабильной пластичной фазой позволило физикам прояснить момент наступления нестабильности.

Полученные результаты в перспективе обеспечат сохранение плазмы в стабильном состоянии, что исключит взрыв топливной капсулы при воздействии. Отмечается, что за раскрытие термоядерных секретов ученым нужно благодарить майонез марки Hellmann's.