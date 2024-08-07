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Майонез раскрыл секреты термоядерного синтеза

Источник:
ScienceDaily
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Американские ученые использовали для моделирования неустойчивости плазмы на границе раздела сред обычный майонез. Его поведение достаточно точно имитирует физику топливных капсул в ходе реакции инерциального управляемого термоядерного синтеза.

Инерциальный управляемый термоядерный синтез предусматривает ударное воздействие по топливной капсуле в центре мишени. Проводить реальные эксперименты с капсулой, в которой находится дейтерий-тритий, опасно из-за потенциальной угрозы взрыва.

Майонез позволяет воссоздавать похожие процессы, которые поддаются упрощенному и безопасному анализу без постановки дорогостоящих экспериментов. Этот продукт ведет себя как твердое вещество, однако при воздействии перепада давления превращается в жидкость.

Для своих экспериментов исследователи создали специально изготовленное вращающееся колесо, чтобы имитировать условия течения плазмы. Как только ускорение превышало критическое значение, майонез начинал течь.

В результате ученые выяснили, что майонез еще до начала неустойчивости проходил через несколько фазовых состояний. Понимание перехода между упругой фазой и стабильной пластичной фазой позволило физикам прояснить момент наступления нестабильности.

Полученные результаты в перспективе обеспечат сохранение плазмы в стабильном состоянии, что исключит взрыв топливной капсулы при воздействии. Отмечается, что за раскрытие термоядерных секретов ученым нужно благодарить майонез марки Hellmann's.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

mosquito__2010

надо ещё 2 раза прочитать а потом еще 2 раза чтоб наверняка главное не сдаваться

VALGOR

В Польше на грядках ещё не отработали

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

volmen

Что они теряют, разорвать отношения с государством которого фактически нет? На окраине агония, бегут,...