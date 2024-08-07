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Wildberries поменял фирменный логотип

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Wildberries обновил логотип на своем официальном сайте, сообщает пресс-служба компании.

«Wildberries постоянно тестирует новые функции и актуализирует внешний вид наших сервисов. Мы движемся к единообразию визуальной коммуникации, поэтому изменили шрифтовое написание на сайте», — говорится в сообщении.

Регистр букв на главной странице сайта Wildberries в десктопной версии сменился с верхнего на нижний, также был изменен шрифт.

Ранее Wildberries объявил о заключении сделки с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ, компании объединятся «с целью создания цифровой торговой платформы».

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Экономика #Торговля
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