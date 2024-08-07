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Путин пообещал всестороннюю помощь Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин пообещал поддержать Курскую область по всем направлениям, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям», — рассказал Смирнов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он также рассказал о круглосуточной работе оперативного штаба и контролируемой обстановке в Курской области. Жителей вывозят из обстреливаемых приграничных районов, их обеспечили всех необходимым и подготовили временные пункты.

Кроме того, в регион вскоре прибудут врачи из Москвы и Петербурга, а федеральный центр выделяет субъекту дополнительные средства, уточнил Смирнов.

Минобороны РФ во вторник, 6 августа сообщило, что несколько сотен военнослужащих ВСУ при поддержке танков и 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в Курской области. Бои продолжаются.

В результате обстрелов в Курской области пострадали 24 человека, в том числе шесть детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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