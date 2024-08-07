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Россияне установили кредитный рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Совокупный объем ссуд россиян обновил рекорд и достиг 37 триллионов рублей, следует из данных Центробанка. При этом граждане продолжают активно набирать кредиты, несмотря на высокий уровень ставок.

За первое полугодие 2024 года показатель увеличился на 3,4 триллиона рублей, пишут «Известия». В прошлом году за аналогичный промежуток показатель составил 2,6 триллиона рублей, хотя ставки тогда были значительно ниже.

Основная причина такой динамики — спрос на льготную ипотеку. Россияне старались успеть оформить кредиты до отмены госпрограммы под 8% и ужесточения семейной. Для охлаждения рынка уже в июле Центробанк повысил ключевую ставку.

Необеспеченное кредитование в первом полугодии 2024 года также росло высокими темпами — на 1,3 триллиона рублей. По оценкам регулятора, это связано с высокой потребительской активностью из-за увеличения доходов населения.

При этом высокая закредитованность граждан несет риски — при увеличении долговой нагрузки уровень финансовой устойчивости домохозяйств снижается, растет показатель просрочки. Так, в первом квартале 2024 года этот показатель по ипотеке увеличился на 6%.

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