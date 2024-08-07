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ФСБ рассекретила планы Третьего рейха нанести ядерный удар по СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Нацистская Германия планировала летом 1945 года применить атомную бомбу против СССР. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ рассекретил материалы допросов одного из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса группенфюрера Вернера Вехтера.

Со слов Вехтера, о том, что Германия проводит подготовку к применению атомной бомбы, он узнал в частной беседе в 1943 году от инженера Доминика. «Он рассказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения ядерной энергии как средства ведения войны», — сказал Вехтер.

По его словам, аналогичные работы вели англичане и американцы, но Германия якобы опередила их в этом на полтора года. Уже в 1945 году Министерство вооружения Германии проводило практическую работу по подготовке и применению атомной бомбы, следует из показаний группенфюрера.

Он также узнал, что у Германии появились самолеты новейшей конструкции, «которые обладают большим радиусом действия и будут вооружены атомной бомбой». «Новые самолеты предназначались для бомбардировки атомными бомбами индустриальных центров Советского Союза, расположенных в районе Урала и Средней Азии», — сообщил Вехтер.

«Я пришел к выводу, что германским министерством вооружения велась подготовка к применению атомных бомб в 1945 году. Об этом я могу судить и по другим фактам, которые мне были известны как руководящему работнику германского министерства пропаганды», — заявил Вехтер

Он отметил, что не располагает точными данными о том, в какие сроки против Советского Союза могли быть применены атомные бомбы, но отдельные признаки, заявил он, «дают мне основания предполагать о возможном применении атомной бомбы в войне против Советского Союза летом 1945 года».

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