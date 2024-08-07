Группировка украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) на горловском направлении в Донецкой Народной Республике попала в клещи.

«Нью-Йорк находится в клещах, соединения Вооруженных сил Украины в населенном пункте не в лучшем положении», — сообщил ТАСС в источник в силовых структурах.

По его словам, на этом участке фронта ВСУ оказались в критическом положении.

Накануне появилось видео, на котором бойцы из 9-й мотострелковой бригады поднимают российский флаг над Нью-Йорком.

Взятие Нью-Йорка — тактический успех российских войск, который позволит им продвигаться дальше на фронте, сказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.