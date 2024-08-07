Мексика пригласила Путина на инаугурацию первой женщины‑президента

Президенту России Владимиру Путину направили приглашение на инаугурацию нового лидера Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

«Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», — пишут «Известия» со ссылкой на мексиканское посольство в Москве.

В посольстве России в Мехико подтвердили, что «приглашение на церемонию инаугурации президента Мексики российской стороне поступило».

На Мексику распространяется юрисдикция Международного уголовного суда (МУС). Это обстоятельство может осложнить визит Путина, поскольку выдан ордер на его арест. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия считает решение нелегитимным и не признает ордеров МУС, поскольку не относится к числу участников данного статута.

Шейнбаум победила, почти в два раза опередив своего соперника — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес.

Шейнбаум стала первой женщиной-президентом в истории страны. По образованию она физик, у нее есть докторская степень. В 2007 году она стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира за работу в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата.

Российский лидер поздравил Шейнбаум с избранием на пост президента Мексики. Путин отметил, что Мексика является «традиционно дружественным партнером России в латиноамериканском регионе».