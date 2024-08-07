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Авиапутешественники из Омска разбились в Приморье

Источник:
Sibnet.ru
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Место крушения самолета Bristell NG-5 в Приморье
Фото: © Дальневосточная транспортная прокуратура

Пропавший в Приморье самолет, на котором путешествовала пара из Омска, потерпел крушение, пилот и пассажир погибли, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Самолет Bristell NG-5 вылетел во вторник с аэродрома «Пушистый» в сахалинском Корсакове на аэродром Новороссия в Приморском крае. Пилот не вышел на связь в установленное время, воздушное судно пропало с радаров. Сразу начались поиски.

Самолет обнаружили в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа в среду.

По данным телеграм-каналов, на Bristell летели частный пилот и бизнесмен Сергей Федоров и его супруга Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

Федоров считался опытным летчиком, налет составлял около 5 тысяч часов. Его жена также несколько месяцев назад получила право управлять самолетом.

Кто был за штурвалом в момент крушения — пока неизвестно. Причины крушения установят следователи. По факту авиаинцидента завели уголовное дело по части 3 статьи 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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ЧП #Происшествия #Омск
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