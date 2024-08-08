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Фантастический боевик «Бордерлендс» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бордерлендс»

Российские кинотеатры в четверг, 8 августа, пополнятся мало ожидаемыми новинками. Среди них американский фантастический боевик «Бордерлендс» и отечественная драма «Ячейка общества» со звездой сериала «Слово пацана» Анастасией Красовской.

Боевик «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт в главной роли расскажет об охотнице за головами Лилит. Она ненавидит родную планету Пандору и Атласа — редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений.

Драма «Ячейка общества» рассказывает о молодой семье, проблемой становится выход мамы из декрета. Когда ребенок впервые идет в детский сад, она не знает, как жить свободно. Не зная, куда теперь себя применить, она влюбляется. Дочка становится свидетельницей невинного флирта и, неверно истолковав ситуацию, рассказывает все отцу. Счастливая «ячейка общества» начинает рушиться. И молодым родителям приходится повзрослеть, чтобы суметь сохранить семью.

Еще один российский фильм — «Мой дикий друг». В семейной картине рассказано про семиклассника Сашу Меньшикова. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисенком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать.

Также в прокат выходят три зарубежных фильма ужасов: «Кукушка», «Астрал. Проклятие Лилит», «Шкатулка дьявола 3. Воскрешение».

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volmen

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