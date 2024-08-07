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Депутат Госдумы назвал Пугачеву безвозвратным прошлым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Новый Взгляд / CC BY-SA 3.0

Депутат Госдумы Сергей Соловьев считает, что Алла Пугачева больше не интересна россиянам, как артистка.

«На мой взгляд, время Аллы Пугачевой стремительно и безвозвратно ушло в прошлое. Больших сольных концертов больше не будет, потому что они не нужны, ее аудиторией были люди старшего возраста, а это в основном советские люди, патриоты и гуманисты, ненавидящие фашизм и знающие цену этому злу», - сказал Соловьев РИА Новости.

Депутат допустил, что на концерт Пугачевой, если бы он состоялся, все же пришли бы зрители. Но для того,  чтобы «осудить ее негативную и предательскую позицию по спецоперации и критику ВС РФ».

Ранее с Сети появились слухи, что Пугачева планирует в России концерт. Но эту информацию опроверг муж Примадонны, Максим Галкин (признан иноагентом в РФ).

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VALGOR

В Польше на грядках ещё не отработали

mosquito__2010

надо ещё 2 раза прочитать а потом еще 2 раза чтоб наверняка главное не сдаваться

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.