Депутат Госдумы назвал Пугачеву безвозвратным прошлым

Депутат Госдумы Сергей Соловьев считает, что Алла Пугачева больше не интересна россиянам, как артистка.

«На мой взгляд, время Аллы Пугачевой стремительно и безвозвратно ушло в прошлое. Больших сольных концертов больше не будет, потому что они не нужны, ее аудиторией были люди старшего возраста, а это в основном советские люди, патриоты и гуманисты, ненавидящие фашизм и знающие цену этому злу», - сказал Соловьев РИА Новости.

Депутат допустил, что на концерт Пугачевой, если бы он состоялся, все же пришли бы зрители. Но для того, чтобы «осудить ее негативную и предательскую позицию по спецоперации и критику ВС РФ».

Ранее с Сети появились слухи, что Пугачева планирует в России концерт. Но эту информацию опроверг муж Примадонны, Максим Галкин (признан иноагентом в РФ).