Маск объявил войну бойкотирующим соцсеть X компаниям

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что объявляет войну компаниям, бойкотирующим возглавляемую им социальную сеть X (ранее Twitter).

«Два года мы пробовали мир, теперь — война», — написал он на своей странице в X.

Компания Х подала иски в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), Всемирную федерацию рекламодателей и на отдельные компании. Причиной называется «систематический незаконный бойкот» соцсети со стороны компаний, которые не размещают на ее страницах рекламу.

Иски были поданы после того, как комитет Палаты представителей по судебной системе обнародовал отчет, из которого стало известно, что члены GARM «сговорились» бойкотировать Twitter после смены его владельца.

Причиной бойкота называют публичные высказывания Маска. Так, например, он поддержал пост одного из пользователей, утверждавшего, что евреи «разжигают ненависть к белым людям». После этого рекламу из X отозвали Disney, Warner Bros., Apple.