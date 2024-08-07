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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Нигер вслед за Мали разорвал дипотношения с Украиной

Источник:
РБК
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Нигер заявил о «немедленном» разрыве дипломатических отношений с Украиной, обвинив Киев в «поддержке» «террористических группировок».

До этого в Мали решили разорвать отношения с Киевом из-за предполагаемой причастности Украины к атаке повстанцев-туарегов. В конце июля они атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

Нигер, которым правит военная хунта, как и в Мали, анонсировал также «обращение в Совет Безопасности ООН для вынесения решения по украинской агрессии», приводит РБК заявление властей страны.

В конце июля туареги-повстанцы объявили о разгроме колонны малийских военных и бойцов ЧВК. Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что туареги получили «необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против ЧВК.

Малийские власти сочли действия Киева нарушением суверенитета страны и поддержкой международного терроризма.

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Топ комментариев

VALGOR

В Польше на грядках ещё не отработали

mosquito__2010

надо ещё 2 раза прочитать а потом еще 2 раза чтоб наверняка главное не сдаваться

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.