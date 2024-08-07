Шесть детей получили ранения при атаке ВСУ на Курскую область

Шесть детей получили ранения в результате массированной атаки вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

«В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шесть детей. Из них трое детей из одной семьи», — написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Девочку трех лет доставили в детскую областную больницу с травмами средней степени тяжести. По поводу ее лечения проведут телемедицицинскую консультация с Российской детской клинической больницей.

Двухлетний мальчик получил осколочное ранение спины. Сейчас он находится в больнице, в ближайшее время будет транспортирован в областную детскую больницу. Его мама погибла. Двое детей 2019 и 2015 годов рождения получили ранения, доставлены в больницу. Еще два ребенка принимают лечение амбулаторно.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что до 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России в Курской области.

В отражении атаки были задействованы силы прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ РФ. Уничтожены 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины и инженерная машина разграждения, уточнили в Минообороны РФ.