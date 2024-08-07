НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Завершились съемки сериала «Княжна милосердия»

Источник:
Sibnet.ru
263 0
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Съемки исторической мелодрамы «Княжна милосердия» для канала «Россия» завершились, сообщила пресс-служба телеканала.

События в сериале развернутся в 1878 году. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья (Соня Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски.

Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.

Главные роли в картине исполняют Денис Нурулин, Соня Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Максим Иванов, Айсун Гювен, Эдип Зейдан, Толга Менди.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Начались съемки комедийного сериала «3+3»
ТНТ объявил дату выхода сериала «Пока не родила»
Вышел трейлер сериала «Комбинация» с Кологривым
«Тополиный пух» стал лучшей новинкой в кино
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
Ученый выделил самую опасную рыбу в Оби
Кремль раскрыл удивительные детали обмена заключенными
Украинцы нашли необычный способ избежать мобилизации
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Топ комментариев

VALGOR

В Польше на грядках ещё не отработали

mosquito__2010

надо ещё 2 раза прочитать а потом еще 2 раза чтоб наверняка главное не сдаваться

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.