Завершились съемки сериала «Княжна милосердия»

Съемки исторической мелодрамы «Княжна милосердия» для канала «Россия» завершились, сообщила пресс-служба телеканала.

События в сериале развернутся в 1878 году. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья (Соня Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски.

Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.

Главные роли в картине исполняют Денис Нурулин, Соня Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Максим Иванов, Айсун Гювен, Эдип Зейдан, Толга Менди.