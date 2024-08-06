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Названо самое скачиваемое россиянами приложение

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение «VK видео» стало самым скачиваемым приложением в России на фоне проблем с работой видеохостинга YouTube, об этом свидетельствуют данные магазинов приложений Google Play и AppStore.

Установки «VK видео» в последние дни возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений, пишет ТАСС. Также в AppStore самыми популярными приложениями стали Rutube и TikTok, а в Google Play — «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.

По данным Mediascope, при этом даже на фоне замедления скорости загрузки видео среднесуточное количество российских пользователей YouTube в конце июля превысило 55 миллионов человек.

В свою очередь, Rutube нарастил свою аудиторию более чем в два раза. Так, число пользователей российского видеохостинга в июне превысило 4 миллиона.

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Топ комментариев

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

pepelmetal

Ты бы хоть историю выучил что-ли

pepelmetal

На счёт Бучи уже начала всплывать неудобная, для киевского режима, правда - Филип Симан сказал в Чешском...

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.