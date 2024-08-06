Названо самое скачиваемое россиянами приложение

Приложение «VK видео» стало самым скачиваемым приложением в России на фоне проблем с работой видеохостинга YouTube, об этом свидетельствуют данные магазинов приложений Google Play и AppStore.

Установки «VK видео» в последние дни возросли в 4,5 раза относительно среднемесячных значений, пишет ТАСС. Также в AppStore самыми популярными приложениями стали Rutube и TikTok, а в Google Play — «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.

По данным Mediascope, при этом даже на фоне замедления скорости загрузки видео среднесуточное количество российских пользователей YouTube в конце июля превысило 55 миллионов человек.

В свою очередь, Rutube нарастил свою аудиторию более чем в два раза. Так, число пользователей российского видеохостинга в июне превысило 4 миллиона.