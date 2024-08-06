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Сбившему планку гениталиями прыгуну предложили съемки в порно

Источник:
Sibnet.ru
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Французский прыгун с шестом Антони Аммирати получил предложение сняться в фильме «для взрослых» за гонорар в 250 тысяч долларов. Ранее спортсмен провалил одну из попыток в квалификации на Олимпийских играх, задев планку гениталиями.

Популярный порно-сайт предложил такой гонорар за часовой ролик, в котором спортсмену предстоит продемонстрировать зрителям свое достоинство в обнаженном виде, пишет портал TMZ Sports.

Интересно, что оплата съемок в порнографическом ролике в три раза превышает государственную премию за чемпионство на Олимпиаде, которая полагалась бы ему в случае победы. Реакция прыгуна на такое щедрое предложение пока остается неизвестной.

Ранее спортсмен воспринял свой провал на Олимпиаде с юмором — по его словам, он обрадовался, что заставил людей улыбаться и смеяться. На личные страницы прыгуна в соцсетях подписалось много поклонников, а момент стал поводом для многочисленных мемов.

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Топ комментариев

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

pepelmetal

Ты бы хоть историю выучил что-ли

pepelmetal

На счёт Бучи уже начала всплывать неудобная, для киевского режима, правда - Филип Симан сказал в Чешском...

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.