Харрис выбрала себе вице-президента

Кандидат в президенты США от демократов вице-президент Камала Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента выбрала 60-летнего губернатора Миннесоты Тима Уолца.

Тим Уолц способен наладить контакт с белыми избирателями из рабочего класса, особенно в штатах, тяготеющих к республиканцам, передает CNN со ссылкой на источники в штабе демократов.

Ожидается, что окончательное объявление кандидатуры вице-президента состоится 6 августа, возможно, на митинге Камалы Харрис в Пенсильвании. При этом Уолц — наименее популярный у американцев кандидат среди тех, кто претендовал на выдвижение.

Тим Уолц родился в городе Вест-Пойнт в штате Небраска, у него есть немецкие, ирландские и шведские корни. С 1981 года Уолц служил в сухопутных войсках Национальной гвардии США. После выхода в отставку работал учителем географии и футбольным тренером.

В 2007 году его избрали в Палату представителей Конгресса США, а в 2019 году он стал губернатором Миннесоты.