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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область танками и артиллерией, попытки прорыва государственной границы продолжались почти сутки, сообщает Минобороны РФ.

Так, утром 6 августа ВСУ ударили по позициям подразделений прикрытия российской границы в районе приграничного села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе, говорится в сообщении.

В попытке прорыва в Курскую область участвовали порядка 300 бойцов 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Почти треть украинских бойцов были убиты и ранены, уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ.

При этом пострадала приграничная Суджа — жилые дома в городе получили повреждения, 18 человек пострадали при обстрелах, одна женщина погибла. В настоящее время на госграницу переброшены резервы.

Бойцы Вооруженных сил России совместно с пограничными войсками ФСБ наносят удары по бойцам ВСУ и их резервам на территории Сумской области Украины. Задействована оперативно-тактическая и штурмовая авиация.

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Топ комментариев

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

pepelmetal

Ты бы хоть историю выучил что-ли

pepelmetal

На счёт Бучи уже начала всплывать неудобная, для киевского режима, правда - Филип Симан сказал в Чешском...

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.