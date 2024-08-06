Раскрыты подробности прорыва ВСУ через российскую границу

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область танками и артиллерией, попытки прорыва государственной границы продолжались почти сутки, сообщает Минобороны РФ.

Так, утром 6 августа ВСУ ударили по позициям подразделений прикрытия российской границы в районе приграничного села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе, говорится в сообщении.

В попытке прорыва в Курскую область участвовали порядка 300 бойцов 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Почти треть украинских бойцов были убиты и ранены, уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ.

При этом пострадала приграничная Суджа — жилые дома в городе получили повреждения, 18 человек пострадали при обстрелах, одна женщина погибла. В настоящее время на госграницу переброшены резервы.

Бойцы Вооруженных сил России совместно с пограничными войсками ФСБ наносят удары по бойцам ВСУ и их резервам на территории Сумской области Украины. Задействована оперативно-тактическая и штурмовая авиация.