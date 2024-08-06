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Обитель «космических монстров» нашли в центре Галактики

Источник:
Sibnet.ru
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Кластер экзотических пульсаров в центре Млечного Пути открыла международная группа астрономов. Объекты удалены от Земли примерно на 18 тысяч световых лет.

Пульсары представляют собой быстро вращающиеся нейтронные звезды — сверхплотные ядра массивных звезд, оставшиеся после их коллапса. Из-за своей разрушительной природы ученые нередко называют их «звездами-монстрами».

Так, среди открытых объектов оказались «паучьи пульсары», способных уничтожать другие звезды своими плазменными сетями, а также «пульсар-вампир», поглощающий звезду-компаньона, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Astronomy & Astrophysics.

Экзотические пульсары обитают в шаровом скоплении Terzan 5 — это одна из самых «густонаселенных» областей нашей галактики с очень высокой плотностью находящихся в ней звезд.

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Топ комментариев

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

pepelmetal

Ты бы хоть историю выучил что-ли

pepelmetal

На счёт Бучи уже начала всплывать неудобная, для киевского режима, правда - Филип Симан сказал в Чешском...

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.