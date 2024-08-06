Обитель «космических монстров» нашли в центре Галактики

Кластер экзотических пульсаров в центре Млечного Пути открыла международная группа астрономов. Объекты удалены от Земли примерно на 18 тысяч световых лет.

Пульсары представляют собой быстро вращающиеся нейтронные звезды — сверхплотные ядра массивных звезд, оставшиеся после их коллапса. Из-за своей разрушительной природы ученые нередко называют их «звездами-монстрами».

Так, среди открытых объектов оказались «паучьи пульсары», способных уничтожать другие звезды своими плазменными сетями, а также «пульсар-вампир», поглощающий звезду-компаньона, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Astronomy & Astrophysics.

Экзотические пульсары обитают в шаровом скоплении Terzan 5 — это одна из самых «густонаселенных» областей нашей галактики с очень высокой плотностью находящихся в ней звезд.