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Автомобили впервые покрыли «холодной краской»

Источник:
Sibnet.ru
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Nissan впервые покрыл свои автомобили так называемой «холодной краской», которая позволяет сохранять прохладу в салоне автомобиля даже в жару.

Покрытые специальной краской машины выглядят, как обычные, однако в жаркую погоду они значительно меньше нагреваются, говорится в сообщении компании. Производитель уже испытал «холодную краску» на авто, которые курсируют по токийскому аэропорту.

По данным Nissan, «холодная краска» снизила температуру крыши автомобиля на 12 градусов Цельсия, а салона — на 5 градусов Цельсия. Краска лучше отражает солнечный свет и была разработана совместно с китайской компанией Radi-Cool.

Отмечается, что более прохладные автомобили могут сократить использование кондиционера и уменьшить нагрузку на двигатели и аккумуляторы электромобилей. При этом коммерческое внедрение затрудняет то, что слой этой краски в шесть раз толще обычного.

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Топ комментариев

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

pepelmetal

Ты бы хоть историю выучил что-ли

pepelmetal

На счёт Бучи уже начала всплывать неудобная, для киевского режима, правда - Филип Симан сказал в Чешском...

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.