Автомобили впервые покрыли «холодной краской»

Nissan впервые покрыл свои автомобили так называемой «холодной краской», которая позволяет сохранять прохладу в салоне автомобиля даже в жару.

Покрытые специальной краской машины выглядят, как обычные, однако в жаркую погоду они значительно меньше нагреваются, говорится в сообщении компании. Производитель уже испытал «холодную краску» на авто, которые курсируют по токийскому аэропорту.

По данным Nissan, «холодная краска» снизила температуру крыши автомобиля на 12 градусов Цельсия, а салона — на 5 градусов Цельсия. Краска лучше отражает солнечный свет и была разработана совместно с китайской компанией Radi-Cool.

Отмечается, что более прохладные автомобили могут сократить использование кондиционера и уменьшить нагрузку на двигатели и аккумуляторы электромобилей. При этом коммерческое внедрение затрудняет то, что слой этой краски в шесть раз толще обычного.