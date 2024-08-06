«Яндекс» запустил дешевое такси

«Яндекс» запустил сервис дешевого такси, он доступен в отдельном приложении под брендом «Везет». Пользователи смогут вызвать машину по цене, которая будет в среднем на 20% ниже тарифа «Эконом» в «Яндекс Go», однако авто придется ждать дольше.

Сервис пассажирских перевозок «Везет» уже доступен в нескольких десятках российских городов и работает там же, где доступны услуги сервиса «Яндекс Такси». Компания уточнила, что поездки в сервисе стоят дешевле из-за разного подхода к формированию цены.

Например, в «Везет» стоимость в пиковые часы растет, но не более чем на 50% от базового тарифа. Кроме того, на заказы «Везет» назначаются только те машины, которые находятся поблизости, чтобы свести к минимуму холостой пробег.

Выполнять заказы «Везет» будут те же водители, что и по тарифу «Эконом» в «Яндекс Go». Однако для них «Яндекс» снизит комиссию — на всех заказах «Везет» она будет примерно на 2% меньше, чем в «Экономе».