Кит поплавал вместе с серфингистами на Олимпиаде. ВИДЕО

Кит попал в трансляцию соревнований серфингистов на шортбордах на Таити в рамках Олимпийских игр в Париже.

Кит вынырнул из воды и сделал сальто во время полуфинала между бразильянкой Татьяной Уэстон-Уэбб и костариканкой Брисой Хеннесси.

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине у женщин стала американка Кэролайн Маркс. Уэстон-Уэбб завоевала серебро.

Кит — не первое животное, «принявшее участие» в Олимпиаде. Олень упал в воду Большого канала Версаля во время соревнований по конному спорту.