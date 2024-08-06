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Кит поплавал вместе с серфингистами на Олимпиаде. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Кит во время трансляции олимпийских соревнований по серфингу
Фото: © olympics.com

Кит попал в трансляцию соревнований серфингистов на шортбордах на Таити в рамках Олимпийских игр в Париже.

Кит вынырнул из воды и сделал сальто во время полуфинала между бразильянкой Татьяной Уэстон-Уэбб и костариканкой Брисой Хеннесси.

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине у женщин стала американка Кэролайн Маркс. Уэстон-Уэбб завоевала серебро.

Кит — не первое животное, «принявшее участие» в Олимпиаде. Олень упал в воду Большого канала Версаля во время соревнований по конному спорту.

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Спорт #Летние виды #Звери
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Топ комментариев

Alex B 69

Молодец Мархаев. Единственный приличный человек из всего состава. Настоящий багатур! 👆

pepelmetal

Ты бы хоть историю выучил что-ли

pepelmetal

На счёт Бучи уже начала всплывать неудобная, для киевского режима, правда - Филип Симан сказал в Чешском...

No!

Они отказались? Да и хозяева не разрешили.