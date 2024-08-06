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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский пообещал подготовить базу для завершения конфликта

Источник:
Sibnet.ru
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Киев ставит целью до конца 2024 года подготовить основу для завершения конфликта, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году», — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

В последнее время из Киева на фоне военных успехов России на СВО все более частыми стали высказывания о стремлении к миру. Зеленский ранее называл окончание боевых действий главной потребностью Украины.

Аналитики издания украинского издания «Страна» отметили, что последние заявления Зеленского о готовности начать мирные переговоры не означают реального намерения остановить боевые действия, а могут являться «большим маневром» и преследовать другие цели.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

PavlikMorozov

И ведь отпустят же. Это если ты велосипед украдешь, то никаких поблажек тебе не будет.

Asd10

Типа как бандеровцы вна Украине в 14 году?

Voland2

А у нас больной дедушка не проканал...(:

Asd10

Ну как бы да. Растерли бы Иран в порошок, да и дело в ермолке...