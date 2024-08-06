Зеленский пообещал подготовить базу для завершения конфликта

Киев ставит целью до конца 2024 года подготовить основу для завершения конфликта, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году», — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

В последнее время из Киева на фоне военных успехов России на СВО все более частыми стали высказывания о стремлении к миру. Зеленский ранее называл окончание боевых действий главной потребностью Украины.

Аналитики издания украинского издания «Страна» отметили, что последние заявления Зеленского о готовности начать мирные переговоры не означают реального намерения остановить боевые действия, а могут являться «большим маневром» и преследовать другие цели.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.