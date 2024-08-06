Школьникам начнут преподавать биографию «Моторолы» и Жоги

Учителя истории в российских школах с 1 сентября будут уделять больше внимания рассказам о героях России, включая участников СВО, следует из документов на информационном портале «Единое содержание общего образования».

Так, портал приводит перечень документов, обеспечивающих организацию образовательной деятельности по учебному предмету «История». Среди этих документов указан рекомендованный Минпросвещения список «Наши герои».

Он разделен на три части — «дореволюционный период», «советский период» и «современная Россия». В последнем перечислены люди, связанные с современной историей России, некоторые из них связаны с СВО.

Среди них — командир ополчения Арсен «Моторола» Павлов, Владимир Жога, Ольга Качура. Также в список попали политолог Дарья Дугина, путешественник Федор Конюхов, хоккеист Александр Овечкин.